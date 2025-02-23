ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Новая неделя начнется с потепления

В воскресенье сохранится опасность гололеда. Эстония останется на границе области низкого давления с запада и областью высокого давления с запада. Днем небо прояснится, осадков не ожидается. Ветер южного направления будет относительно сильным на островах, на материке — слабее.

Температура воздуха в течение дня повысится в Западной Эстонии до 0..+3°C-ni, в восточной части страны термометр будет показывать -1..-3°C.

Почасовой прогноз на воскресенье и ближайшие дни смотрите здесь.

В понедельник, в день очередной годовщины Эстонской Республики, оконечность области низкого давления, расположенной над Норвежским морем, расширит свое влияние на Балтику и принесет ночью на острова, а днем и на материковую часть страны мокрый снег и дождь, но осадки будут очень слабыми. Ветер умеренный, западных направлений. Температура в ночь на понедельник на островах около 0°C, на западе материковой части 0..-4°C, на востоке страны -5..-10°C. Днем термометр покажет 0..+4°C, в Вирумаа и на побережье Чудского озера 0..-2°C.

Дорожные условия

Водителям нужно быть особо внимательными, дороги очень скользкие.

Погода у соседей

В Хельсинки в воскресенье ожидается переменная облачность, снег и мокрый снег. Температура воздуха +1 ja +3. Ветер южных направлений до 9 м/с.

В Риге также переменная облачность, но без осадков. Температура от 4 до +3 градусов. Ветер юго-восточный до 5 м/с.

Источники: Служба погоды Агентства окружающей среды, freemeteo.ee, TarkTee