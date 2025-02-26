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26.02.2025, 09:50

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | По Эстонии пройдет ледяной дождь, дороги будут очень скользкими

 
Ледяной дождь покрыл стекла автомобиля льдом
Ледяной дождь покрыл стекла автомобиля льдом
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

В последние дни месяца в Эстонии ожидается относительно теплая и влажная погода. Пройдет и ледяной дождь, который сделает дороги очень скользкими.

В среду ночью через Эстонию в северо-восточном направлении начнет свой путь несущая осадки область низкого давления.

В первой половине дня зона осадков, включая ледяной дождь, пройдет по Центральной Эстонии в северо-восточном направлении. После обеда усилится влияние области высокого давления и вероятность осадков уменьшится. Местами возможен туман. Ветер преимущественно южных направлений 2-8 м/с, температура воздуха днем 1..+5°C. На дорогах материковой части Эстонии местами гололедица!

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