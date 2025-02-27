ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | На подходе мокрый снег и снег, ожидается и ледяной дождь

В четверг (27.02) малоактивная зона низкого давления движется с южной части Балтийского моря на восток. Ожидается облачная погода. В первой половине дня кое-где небольшой дождь, мокрый снег, на материковой части страны и снег. Местами туман. Во второй половине дня северо-восточный край области низкого давления расширится на Эстонию и принесет повсеместные осадки в виде дождя и мокрого снега. Вечером на материке пройдет и снег, местами ожидается ледяной дождь и гололед. Ветер преимущественно юго-восточный 2-8, в первой половине дня на побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха 0..+4°C.