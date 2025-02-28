ФОТО | Таллинн окутал густой туман, видимость - минимальная

Ранним утром дорожное покрытие на главных и второстепенных дорогах в основном мокрое или пропитано солью, а в Ида-Вирумаа местами также мокрое. Температура воздуха в Западной Эстонии колеблется от -1 до 2 градусов, в Восточной Эстонии — от -1 до -6 градусов.

В течение дня местами ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Утром во многих местах ожидается туман и гололедица. Температура воздуха поднимется до 5 градусов. В Восточной Эстонии существует опасность ледяного дождя.

Туман — одно из самых опасных для водителей атмосферных явлений. Взвесь из мелких капель воды существенно уменьшает прозрачность воздуха, что нарушает движение всех видов транспорта. Сложность вождения в тумане не только в снижении видимости: туман затрудняет ориентирование в пространстве, меняет восприятие скорости и расстояния. Правильно оценить положение предметов, людей и других машин в тумане очень сложно: в реальности они оказываются ближе, чем представлялось, а их скорость — выше.

Оценка собственной скорости в тумане тоже меняется — это как раз тот случай, когда лучше доверять приборам (спидометру), а не своим ощущениям. Растёт психологическая нагрузка на водителя, возникает нервное напряжение и усталость, начинают болеть глаза. В итоге именно в условиях тумана случаются самые массовые дорожные аварии.

Как безопасно ездить в тумане

Сделать поездку в тумане полностью безопасной можно единственным способом — отказавшись от неё. И это не фигура речи: иногда дорожные условия настолько плохи, что лучше действительно переждать непогоду, чем испытывать удачу. Но если возможности взять таймаут нет, и ехать сквозь туман придётся в любом случае — будьте осмотрительны и всегда выполняйте несколько простых действий: