ФОТО | Настоящее чудо! В небе над Эстонией можно увидеть редчайшие перламутровые облака

Вечером 2 марта в Западной Эстонии были замечены редкие перламутровые облака, которые очень редко появляются в нашем небе. Еще более примечательно то, что, насколько известно, в марте в Эстонии их еще ни разу не фотографировали.

„За последние несколько дней холодная часть полярного вихря значительно сместилась к югу от Северного полюса, что создало благоприятные условия для образования полярных стратосферных облаков в регионе Балтийского моря“, – пояснил синоптик Кайро Кийтсак.

Перламутровые облака – они же полярные стратосферные облака – встречаются крайне редко. Многие люди никогда в жизни их не видели или даже не знают, что это такое. В Эстонии их впервые подтвержденные наблюдения были сделаны в декабре 2019 года. „Тогда я тоже увидел их впервые“, – отмечает Кийтсак.

Как следует из названия, это радужные светящиеся полупрозрачные облака, которые образуются в стратосфере на высоте 15-30 км и видны в основном на широтах выше 50° до или после захода и восхода солнца. Для образования облаков необходимы очень низкие температуры – ниже -78°C.

Хотя эти облака – красивое зрелище, у них есть и темная сторона. „Перламутровые облака вызывают химические реакции, которые разрушают озоновый слой“, – объясняет Кийтсак. Азотная кислота способствует реакциям, в результате которых высвобождаются атомы хлора и брома, которые, в свою очередь, разрушают молекулы озона и способствуют образованию озоновых дыр.

С научной точки зрения, полярные стратосферные облака бывают двух типов: тип I помимо кристаллов льда состоит из замороженных частиц серной или азотной кислоты, а тип II состоит только из кристаллов льда и образуется при еще более низких температурах – ниже -85 °C. Поэтому облака второго типа встречаются гораздо реже.