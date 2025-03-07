ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | На следующей неделе зима возвращается, будет холодно и снежно

Суббота, 8 марта

На север Скандинавии придет новый активный циклон. Ночь будет без осадков с умеренным юго-западным ветром. Температура воздуха составит от -1 до +2°C, на побережье до +4°C.

Днём на севере страны местами пройдут дожди. Ветер юго-западный и западный, умеренный, на северном побережье порывами до 13 м/с, в районе Финского залива до 15 м/с. Температура воздуха на побережье около +3°C, в центральной части +5…+8°C, в юго-восточной Эстонии может подняться до +10°C.

Воскресенье, 9 марта

Ночью циклон сместится к северу России, а над Эстонией усилится область высокого давления. Небо прояснится, температура воздуха в материковой части опустится до -1…-3°C, на побережье умеренный западный ветер сохранит плюсовые значения.

Днём с запада придёт влажный воздух, небо затянется облаками, а к вечеру в северных районах местами возможен небольшой дождь или мокрый снег. Ветер будет слабым. Температура воздуха составит +5…+9°C, на побережье будет прохладнее.

Понедельник, 10 марта

Из Центральной Европы к югу Скандинавии подойдёт циклон, но, согласно текущим данным, он пока не окажет сильного влияния на Эстонию. Ветер восточный и юго-восточный, умеренный. Пока осадки маловероятны.

Температура воздуха ночью -3…+2°C, днём +3…+5°C на побережье и +6…+10°C внутри страны. Если облачность окажется незначительной, температура может подняться ещё на пару градусов выше.

Вторник, 11 марта

Ночью облаков будет немного, температура около 0°C (-2…+2°C). Днём облачность увеличится, а после полудня возрастёт вероятность дождя и мокрого снега. Ветер восточный, постепенно усиливающийся.

Температура воздуха днём +2…+7°C, в южной части страны возможно до +10°C. К вечеру температура начнёт опускаться ниже 0°C, местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, из-за чего на дорогах возможен гололед.

Среда, 12 марта