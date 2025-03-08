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08.03.2025, 11:30

ПРОГНОЗ | Будьте внимательны: во многих местах туман с видимостью менее 200 метров

 
Таллинн в тумане
Таллинн в тумане
ФОТО: Kiur Kaasik

Март начался дождливой, но очень тёплой погодой. Что прогнозируют синоптики на ближайшие дни?

В субботу (08.03) область низкого давления сместится с севера Норвегии к берегам Белого моря, а её маловыраженный фронт пройдет через Эстонию. Ожидается переменная облачность. Местами возможны дожди и туман. Ветер западных направлений 4–10 м/с. Температура воздуха составит 6...11°C, на открытом побережье 3...5°C.

Предупреждение: утром 8 марта во многих местах туман с видимостью менее 200 м.

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