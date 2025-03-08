ПРОГНОЗ | Будьте внимательны: во многих местах туман с видимостью менее 200 метров

В субботу (08.03) область низкого давления сместится с севера Норвегии к берегам Белого моря, а её маловыраженный фронт пройдет через Эстонию. Ожидается переменная облачность. Местами возможны дожди и туман. Ветер западных направлений 4–10 м/с. Температура воздуха составит 6...11°C, на открытом побережье 3...5°C.