ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | В воскресенье - хорошая весенняя погода, вечером местами дожди
В воскресенье будет тепло и в основном солнечно, но вечером на севере Эстонии ожидаются дожди.
В воскресенье будет переменная облачность, в основном без осадков. Вечером на севере Эстонии возможны дожди и мокрый снег. На побережьях могут быть туманы. Ветер переменного направления со скоростью 2-7 м/с, вечером он повернёт на юго-восток. Температура воздуха составит 4-9°C, на побережье местами до 2°C.
Тёплыми днями мы сможем наслаждаться до середины месяца, когда низкое давление, уходящее на восток, откроет путь холодному воздуху с севера. После этого на смену придёт область высокого давления с холодной воздушной массой из Скандинавии. Осадков будет мало, а ночная температура воздуха местами опустится до -10°C, в то время как днём температура не поднимется значительно выше 0°C.
Дорожные условия
Погода в других местах:
В Хельсинки в воскресенье температура будет от +1 до +4°C. Погода облачная, но без осадков. Ветер юго-восточный, до 6 м/с.
В Риге температура составит от +2 до +11°C. Погода переменно облачная. Ветер юго-восточный, до 3 м/с.