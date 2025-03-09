ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | В воскресенье - хорошая весенняя погода, вечером местами дожди

С 8 марта запрещено выходить на лёд внутренних водоёмов

С субботы, 8 марта, в Эстонии запрещено выходить на лёд внутренних водоёмов. Этот запрет необходим для предотвращения несчастных случаев на воде и сохранения человеческих жизней.

„Люди часто оценивают ледовые условия лучше, чем они есть на самом деле. Тёплая погода и весеннее солнце сделали ледяную корку тонкой и хрупкой, и выход на лёд уже не безопасен, даже если он выглядит целым и крепким. В таких условиях лед может разрушиться в любой момент — достаточно сделать несколько шагов“, — сказал эксперт по профилактике Пожарно-спасательного департамента Микко Виркала.

По оценке Департамента окружающей среды, сезон льда 2024/2025 года оказался исключительно коротким и необычным.

Температура воды под льдом всего на несколько градусов выше нуля. В такой холодной воде взрослый человек может выдержать всего около десяти минут, ребёнок — ещё меньше. Поэтому важно, чтобы родители объясняли детям опасности льда и следили за тем, чтобы они держались подальше от воды.

Пожарно-спасательный департамент призывает родителей и учителей в школах разговаривать с детьми и подростками о состоянии льда и связанных с этим опасностях. Если вы заметили, что кто-то попал в беду на воде, необходимо немедленно позвонить по номеру 112 и вызвать помощь.