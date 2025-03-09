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09.03.2025, 09:09

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | В воскресенье - хорошая весенняя погода, вечером местами дожди

 
Подснежники уже распустились
Подснежники уже распустились
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

В воскресенье будет тепло и в основном солнечно, но вечером на севере Эстонии ожидаются дожди.

В воскресенье будет переменная облачность, в основном без осадков. Вечером на севере Эстонии возможны дожди и мокрый снег. На побережьях могут быть туманы. Ветер переменного направления со скоростью 2-7 м/с, вечером он повернёт на юго-восток. Температура воздуха составит 4-9°C, на побережье местами до 2°C.

Тёплыми днями мы сможем наслаждаться до середины месяца, когда низкое давление, уходящее на восток, откроет путь холодному воздуху с севера. После этого на смену придёт область высокого давления с холодной воздушной массой из Скандинавии. Осадков будет мало, а ночная температура воздуха местами опустится до -10°C, в то время как днём температура не поднимется значительно выше 0°C.

Дорожные условия

Погода в других местах:

В Хельсинки в воскресенье температура будет от +1 до +4°C. Погода облачная, но без осадков. Ветер юго-восточный, до 6 м/с.

В Риге температура составит от +2 до +11°C. Погода переменно облачная. Ветер юго-восточный, до 3 м/с.

С 8 марта запрещено выходить на лёд внутренних водоёмов

С субботы, 8 марта, в Эстонии запрещено выходить на лёд внутренних водоёмов. Этот запрет необходим для предотвращения несчастных случаев на воде и сохранения человеческих жизней.

„Люди часто оценивают ледовые условия лучше, чем они есть на самом деле. Тёплая погода и весеннее солнце сделали ледяную корку тонкой и хрупкой, и выход на лёд уже не безопасен, даже если он выглядит целым и крепким. В таких условиях лед может разрушиться в любой момент — достаточно сделать несколько шагов“, — сказал эксперт по профилактике Пожарно-спасательного департамента Микко Виркала.

По оценке Департамента окружающей среды, сезон льда 2024/2025 года оказался исключительно коротким и необычным.

Температура воды под льдом всего на несколько градусов выше нуля. В такой холодной воде взрослый человек может выдержать всего около десяти минут, ребёнок — ещё меньше. Поэтому важно, чтобы родители объясняли детям опасности льда и следили за тем, чтобы они держались подальше от воды.

Пожарно-спасательный департамент призывает родителей и учителей в школах разговаривать с детьми и подростками о состоянии льда и связанных с этим опасностях. Если вы заметили, что кто-то попал в беду на воде, необходимо немедленно позвонить по номеру 112 и вызвать помощь.

В этом году уже утонуло два человека, оба провалились через лёд во время рыбалки. В трех случаях сквозь лёд провалились в общей сложности четверо детей, но, к счастью, все они были спасены. Спасателям уже пришлось вывести 115 человек с опасного льда.

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