10.03.2025, 10:35
ПРОГНОЗ | Температура воздуха начнет падать, выпадет снег
ФОТО: | Delfi Meedia
Если конец прошлой недели порадовал жителей Эстонии по-весеннему солнечной и удивительно теплой погодой, то на этой ситуация изменится.
В понедельник будет еще тепло. Ожидается переменная облачность. Временами возможен небольшой дождь. Ближе к вечеру местами ожидается туман. Ветер восточный скоростью 2–7 м/с. Температура воздуха 6..12, на побережье около 3..5°С.
Однако далее погода будет становиться все более холодной.
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