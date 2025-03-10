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10.03.2025, 10:35

ПРОГНОЗ | Температура воздуха начнет падать, выпадет снег

 
На этой неделе может выпасть снег.
На этой неделе может выпасть снег.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Если конец прошлой недели порадовал жителей Эстонии по-весеннему солнечной и удивительно теплой погодой, то на этой ситуация изменится.

В понедельник будет еще тепло. Ожидается переменная облачность. Временами возможен небольшой дождь. Ближе к вечеру местами ожидается туман. Ветер восточный скоростью 2–7 м/с. Температура воздуха 6..12, на побережье около 3..5°С.

Однако далее погода будет становиться все более холодной.

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