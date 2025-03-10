ПРОГНОЗ | Температура воздуха начнет падать, выпадет снег

В понедельник будет еще тепло. Ожидается переменная облачность. Временами возможен небольшой дождь. Ближе к вечеру местами ожидается туман. Ветер восточный скоростью 2–7 м/с. Температура воздуха 6..12, на побережье около 3..5°С.