Погодные новости
11.03.2025, 20:00

ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Синоптики: пойдет снег, температура воздуха сильно опустится в минус. Надолго ли?

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Синоптики в ближайшую семидневку обещают повсеместно снег и мокрый снег.
Синоптики в ближайшую семидневку обещают повсеместно снег и мокрый снег.
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Согласно прогнозу синоптиков, на начавшейся неделе в Эстонию придет похолодание, которое принесет с собой в некоторые дни обильные осадки в виде мокрого снега и снега.

Как сообщает Агентство окружающей среды, несмотря не несколько теплых дней, природа еще находится в зимнем ритме, и весной часто случается, что ночью термометр показывает и -10 градусов.

„Природа в наших широтах привыкла к таким погодным изменениям. В марте и апреле по ночам всё-таки подмораживает, и, по текущему прогнозу, ночной минимум опустится до –5...–8 градусов, но не везде. Днем воздух будет прогреваться, и термометр будет показывать небольшой плюс“, - сообщают метеорологи.

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