ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Синоптики: пойдет снег, температура воздуха сильно опустится в минус. Надолго ли?

Как сообщает Агентство окружающей среды, несмотря не несколько теплых дней, природа еще находится в зимнем ритме, и весной часто случается, что ночью термометр показывает и -10 градусов.

„Природа в наших широтах привыкла к таким погодным изменениям. В марте и апреле по ночам всё-таки подмораживает, и, по текущему прогнозу, ночной минимум опустится до –5...–8 градусов, но не везде. Днем воздух будет прогреваться, и термометр будет показывать небольшой плюс“, - сообщают метеорологи.