11.03.2025, 20:00
ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Синоптики: пойдет снег, температура воздуха сильно опустится в минус. Надолго ли?(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Согласно прогнозу синоптиков, на начавшейся неделе в Эстонию придет похолодание, которое принесет с собой в некоторые дни обильные осадки в виде мокрого снега и снега.
Как сообщает Агентство окружающей среды, несмотря не несколько теплых дней, природа еще находится в зимнем ритме, и весной часто случается, что ночью термометр показывает и -10 градусов.
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