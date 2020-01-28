Финский эксперт: если снег так и не выпадет, комаров летом не будет

Исключительно теплая погода влияет на природные ритмы. На деревьях появляются почки, перелетные птицы не улетают на юг.
Из-за бесснежной зимы, в частности, урожай черники, вероятно, будет плохим, а популяция комаров в Южной Финляндии маленькой, пишет yle.
– Если такая погода будет стоять до конца зимы, обещаю, что следующим летом комаров не будет, — говорит директор Южно-Карельского института аллергологии и окружающей среды Киммо Сааринен.
Комары появляются на свет в прудах, которые образуются при таянии снега. Таким образом, в результате бесснежной зимы у них не будет среды для размножения.
Однако с точки зрения птиц — это совсем не радостная перспектива.
– Именно из-за комаров, мошек и других насекомых птицы прилетают сюда на лето.
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