Проживающая в Париже эстонка об адской жаре: ты должен знать, как выжить

”Ты должен знать, как выжить: закрыть занавески, включить вентиляторы, разложить мокрые полотенца в квартире и перед окнами”, — говорит женщина.

По ее словам, люди отчаянно искали, где спрятаться от жары: ”Даже те, кто не ходит по музеям, теперь отправились”. На улицах народа было мало, а вот магазины и торговые центры с их прохладой были переполнены.

”Несмотря на то, что кружевные дамские зонтики уже давно вышли из моды, сегодня (вчера — прим.ред.) зонты можно было увидеть у многих”, — отметила Ряммельд.

Вчерашняя температура побила рекорд. Прошлый рекорд был установлен 28 июля 1947 года, тогда температура во Французской столице поднялась до плюс 40,4 градуса, передает РБК. Метеорологи отметили, что температура упадет к субботе.

Накануне в 20 французских департаментах был объявлен красный уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях.

Также аномальная жара наблюдается в других европейских странах. В Нидерландах в населенном пункте Гилзе-эн-Рейен также был установлен рекорд — воздух прогрелся до плюс 40,4 градуса, сообщил нидерландский Королевский институт метеорологии в Twitter.

В Германии в городе Гайленкирхене (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) температура поднялась до рекордных плюс 40,5 градуса. Как уточняется в Twitter метеорологической службы, в пятницу, 26 июля, может быть поставлен новый рекорд.