НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Тепло было недолгим: уже в четверг погода резко изменится. Надолго?

Четверг, 26.05

Ночью: Облачно с прояснениями. Зона интенсивных дождей распространится через материковую часть на северо-восток. После полуночи, начиная с запада, облачность и осадки поредеют. Ветер переменных направлений 2-7 м/с, на северном побережье восточный, юго-восточный, на островах западных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха 7..13°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер постепенно станет западных направлений 4-10 м/с. Температура воздуха 11..17, на побережье местами 9°С.

Пятница, 27.05

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер преимущественно западных направлений 3-9, в районе Рижского залива порывами до 13 м/с. Температура воздуха 6..10°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 9..15°С.

Суббота, 28.05

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 4..9°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, вечером вероятность осадков уменьшится. Ветер западных направлений 4-9, порывы до 13 м/с. Температура воздуха 9..15°С.

Воскресенье, 29.05

Ночью: Облачность увеличится. Местами кратковременный дождь, после полуночи новая зона интенсивных осадков достигнет запада Эстонии. Ветер преимущественно западных направлений 2-8 м/с, к утру станет южных направлений. Температура воздуха 4..10°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь, вечером облачность рассеется и вероятность осадков уменьшится. Ветер южных направлений, после полудня преимущественно юго-западный ветер 2-8 м/с. Температура воздуха 9..13°С.