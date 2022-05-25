НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Тепло было недолгим: уже в четверг погода резко изменится. Надолго?(4)
Текущая неделя подарила нам, наконец-то, долгожданное летнее тепло и солнечную погоду, но эта радость будет недолгой. Уже в четверг через Эстонию пройдет ложбина низкого давления, которая оттеснит теплые воздушные массы за восточную границу и принесет некоторое похолодание.
Четверг, 26.05
Ночью: Облачно с прояснениями. Зона интенсивных дождей распространится через материковую часть на северо-восток. После полуночи, начиная с запада, облачность и осадки поредеют. Ветер переменных направлений 2-7 м/с, на северном побережье восточный, юго-восточный, на островах западных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха 7..13°С.
Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер постепенно станет западных направлений 4-10 м/с. Температура воздуха 11..17, на побережье местами 9°С.
Пятница, 27.05
Ночью: Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер преимущественно западных направлений 3-9, в районе Рижского залива порывами до 13 м/с. Температура воздуха 6..10°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 9..15°С.
Суббота, 28.05
Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 4..9°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, вечером вероятность осадков уменьшится. Ветер западных направлений 4-9, порывы до 13 м/с. Температура воздуха 9..15°С.
Воскресенье, 29.05
Ночью: Облачность увеличится. Местами кратковременный дождь, после полуночи новая зона интенсивных осадков достигнет запада Эстонии. Ветер преимущественно западных направлений 2-8 м/с, к утру станет южных направлений. Температура воздуха 4..10°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь, вечером облачность рассеется и вероятность осадков уменьшится. Ветер южных направлений, после полудня преимущественно юго-западный ветер 2-8 м/с. Температура воздуха 9..13°С.
В начале новой недели над западной частью России усилится антициклон, в ночь на понедельник пройдет в основном без осадков, но днем на погоде уже будет сказываться переферия идущей с юга области низкого давления. Вероятность осадков вновь станет высокой. Ночная температура воздуха в районе 5°, местами на почве она может опуститься до 0°. Днем термометр покажет от 13 до 18 градусов тепла.
Во вторник и среду циклоны продолжат осаду нашего воздушного пространства, и осадков - местами значительных - не избежать. Ночные температуры будут в небольшом плюсе, днем столбик термометра поднимется до 12–17°.