Спасатели предсказывают пожароопасное лето(1)
Этой весной в результате неосторожного разведения огня или сжигания мусора возникло уже более 150 пожаров. Поскольку в связи с началом лета и приближением Иванова дня пик сезона пожаров еще впереди, Союз спасателей и страховая компания ERGO призывают к осторожности.
В марте этого года в результате оставленных без присмотра костров или небрежного разведения огня возникло 38 пожаров, а в апреле уже 76. "Сводки за май пока нет, но предварительные данные показывают, что количество пожаров в связи со сжиганием мусора увеличилось, и спасателям приходилось бороться с ними почти каждый день", — сказал руководитель по связям с общественностью Союза спасателей Карол Сепик, добавив, что начинающимся летом можно ожидать роста числа происшествий, требующих вмешательства спасателей.
Самый напряженный период ждет спасателей в районе празднования Дня победы и Иванова дня. Если в прошлом году в Центр тревоги поступало в среднем 2800 звонков в день, то в канун Иванова дня их было более 4500, то есть вдвое больше. "Уже в прошлом году, когда ограничения в связи с коронавирусом немного ослабли, в Центр тревоги поступало больше звонков, чем в среднем. Но теперь нас ждет первое лето, когда ограничения полностью сняты, поэтому мы предсказываем пожароопасный сезон".
Одно глупое или необдуманное движение может за короткое время уничтожить несколько гектаров ландшафта. "В прошлом году имел место случай, когда небрежное разведение огня привело к крупному пожару, в результате которого загорелся находившийся рядом жилой дом, – добавил специалист по рассмотрению ущербов ERGO Индрек Терас. – 80% здания включая внутренние помещения оказалось уничтожено. В общей сложности пожар причинил ущерб более чем на 50 000 евро. Ущерб был возмещен страховкой".
Даже если люди соблюдают правила безопасности, пожар может вызвать всего одна летучая искра. "Если застрахованный разведет костер с нарушением требований пожарной безопасности, проявит грубую халатность и в результате, например, его дом будет уничтожен пожаром, страховка может и не возместить ущерб, – пояснил Терас. – Если же огонь разводят в соответствии с требованиями пожарной безопасности, а возгорание происходит, например, от летучей искры, на помощь, как правило, приходит страховка. Если также оказывается повреждено имущество третьего лица, например соседа, для получения возмещения в дополнение к страхованию жилья у застрахованного лица должен быть заключен договор расширенного страхования ответственности".
Как правило, разведение огня в общественном месте должно быть согласовано с местным самоуправлением. "Если не соблюдать простые правила безопасности, спасатели могут удивить вас, придя с ведром воды и просто вылив его в огонь", - добавил Сепик.
Страховая компания ERGO и Союз спасателей рассказали, что следует учитывать, разводя огонь:
Следите за картой пожароопасности. Если ваш регион окрашен в красный цвет, то есть риск возгорания очень высок, не следует разводить открытый огонь.
Место для костра должно находиться на расстоянии не менее восьми метров от зданий или горючих материалов. Если высота пламени превышает 1 метр, дистанция должна быть не менее 15 метров.
Прежде чем разводить костер, сделайте место для костра максимально безопасным. Разводите костер на негорючей поверхности и ограничьте его земляным валом или камнями, очистите территорию вокруг костра не менее чем на полметра. В лесу разводите костер только в специально отведенном месте или убедитесь, что костер находится на расстоянии не менее 20 метров от деревьев.
На площадке для костра и гриля должно быть как минимум одно средство тушения огня, обеспечивающее возможность тушения пламени и ограничения его распространения.
Не оставляйте огонь без присмотра! Проще всего назначить одного человека из компании, который будет отвечать за безопасность костра и праздника в целом. В конце вечеринки дайте костру полностью прогореть или потушите его водой.