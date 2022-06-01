Спасатели предсказывают пожароопасное лето

В марте этого года в результате оставленных без присмотра костров или небрежного разведения огня возникло 38 пожаров, а в апреле уже 76. "Сводки за май пока нет, но предварительные данные показывают, что количество пожаров в связи со сжиганием мусора увеличилось, и спасателям приходилось бороться с ними почти каждый день", — сказал руководитель по связям с общественностью Союза спасателей Карол Сепик, добавив, что начинающимся летом можно ожидать роста числа происшествий, требующих вмешательства спасателей.

Самый напряженный период ждет спасателей в районе празднования Дня победы и Иванова дня. Если в прошлом году в Центр тревоги поступало в среднем 2800 звонков в день, то в канун Иванова дня их было более 4500, то есть вдвое больше. "Уже в прошлом году, когда ограничения в связи с коронавирусом немного ослабли, в Центр тревоги поступало больше звонков, чем в среднем. Но теперь нас ждет первое лето, когда ограничения полностью сняты, поэтому мы предсказываем пожароопасный сезон".

Одно глупое или необдуманное движение может за короткое время уничтожить несколько гектаров ландшафта. "В прошлом году имел место случай, когда небрежное разведение огня привело к крупному пожару, в результате которого загорелся находившийся рядом жилой дом, – добавил специалист по рассмотрению ущербов ERGO Индрек Терас. – 80% здания включая внутренние помещения оказалось уничтожено. В общей сложности пожар причинил ущерб более чем на 50 000 евро. Ущерб был возмещен страховкой".