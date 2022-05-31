Лето начинается! Какой будет погода в его первый день?

Среда, 01.06:

Ночью: Ночью облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди, возможна гроза, после полуночи осадки, начиная с юго-востока, прекратятся и погода повсеместно улучшится. Ветер южных направлений 6-12, на побережье порывами 15, над Рижским заливом в начале ночи юго-западный ветер до 17 м/с. Температура воздуха 7..11°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Начиная с полудня, во многих местах пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня возможна гроза. Ветер южный и юго-восточный 4-10, порывами до 14 м/с, во второй половине дня ослабеет. Температура воздуха 15..20, на побережье местами 12°С.

Четверг, 02.06:

Ночью: Облачно. Пройдет дождь, местами осадки сильные. Ветер восточной четверти 4-10, на побережье порывами 13, утром до 16 м/с. Температура воздуха 8..12°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Временами пройдёт дождь. В первой половине дня ветер развернется к южному и юго-западному 5-11, порывами 15, в прибрежных районах до 18 м/с. Температура воздуха 11..16°С.

Пятница, 03.06:

Ночью: Облачно с прояснениями. Пройдёт кратковременный дождь. Ветер юго-западный 6-12, в прибрежных районах порывами 15 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха 7..11°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Пройдёт кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5-11, на островах западной Эстонии порывами до 15 м/с. Температура воздуха 12..18°С.

Суббота, 04.06:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный 3-8, на побережье до 11 м/с. Температура воздуха 6..11°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь. Вечером прояснится. Ветер юго-западный и южный, вечером западных направлений 4-10, вечером на северном побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 13..18, на побережье местами 10°С.