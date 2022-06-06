ПРОГНОЗ НА ИЮНЬ | Дикой жары ждать не стоит, ливни будут обычным делом

Мы будем преимущественно находиться с краев областей низкого давления, которые придут к нам с запада и северо-запада. При этом прохладные и влажные дни будут чередоваться с сухими и более теплыми. Первые несколько дней месяца были дождливыми, после 5.06 уже будет суше, но ливни будут все равно довольно частыми на протяжении всего июня.

Воздушные массы над нашей страной не особенно теплые, и ночью, по мере рассеивания облаков, температура воздуха в течение всего месяца будет периодически понижаться до 5...6 градусов в глубине материка. Днем максимальная температура будет составлять 16...22 градуса, на морском побережье в первой половине месяца на несколько градусов меньше.

В середине и в конце месяца ожидаются короткие теплые периоды, когда дневная температура поднимется до 25 градусов. Ветер большую часть времени будет дуть с запада и будет довольно спокойным.

Средняя температура воздуха за месяц будет в пределах нормы (13,5...15,9°C). Осадки будут также в пределах нормы (норма 47...88 мм).