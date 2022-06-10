Открываем пляжный сезон? Синоптики обещают на выходных по-летнему теплую погоду!(4)
В предстоящие выходные дни в Эстонии ожидается по-летнему теплая погода. В субботу синоптики обещают солнце и почти безветренную погоду. Самое время выйти к морю! Довольно тепло будет и сегодня.
Днем в пятницу небольшая и переменная облачность. Дождевые облака медленно перемещаются с юго-запада Эстонии на восток. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 19..24, на побережье местами 15°С.
Суббота, 11.06
Ночью: Ясно и малооблачно, лишь на юге Эстонии в начале ночи более облачно, и местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха 10..15, на севере Эстонии местами 7°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 20..25°С, на наветренном побережье немного прохладнее.
Воскресенье, 12.06
Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер западных направлений 2-6 м/с. Температура воздуха 10..15°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер западных направлений 3-9, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 19..24, на побережье местами 15°С.
Понедельник, 13.06
Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Во многих местах туман. Ветер юго-западный, западный 3-9 м/с. Температура воздуха 8..13°С.
Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 4-10, на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 15..21°С.