Открываем пляжный сезон? Синоптики обещают на выходных по-летнему теплую погоду!

Днем в пятницу небольшая и переменная облачность. Дождевые облака медленно перемещаются с юго-запада Эстонии на восток. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 19..24, на побережье местами 15°С.

Суббота, 11.06

Ночью: Ясно и малооблачно, лишь на юге Эстонии в начале ночи более облачно, и местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха 10..15, на севере Эстонии местами 7°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 20..25°С, на наветренном побережье немного прохладнее.

Воскресенье, 12.06

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер западных направлений 2-6 м/с. Температура воздуха 10..15°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер западных направлений 3-9, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 19..24, на побережье местами 15°С.

Понедельник, 13.06

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Во многих местах туман. Ветер юго-западный, западный 3-9 м/с. Температура воздуха 8..13°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 4-10, на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 15..21°С.