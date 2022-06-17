Прогноз на выходные: погоду пляжной не назовешь

Суббота, 18.06

Ночью: Небольшая облачность, без осадков. К утру на западе Эстонии облачность увеличится и зона дождей подойдет к островам. Ветер западных направлений 2-7 м/с, к утру станет южных направлений и на островах усилится до 10 м/с. Температура воздуха 9..14, на северо-востоке местами 6°С.

Днем: Облачно с отдельными прояснениями. Время от времени дождь. Ветер преимущественно юго-западный 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 14..17, на востоке в первой половине дня до 20°С.

Воскресенье, 19.06

Ночью: Облачно с прояснениями. В начале ночи во многих местах дождь, после полуночи, начиная с запада, осадки прекратятся. Ветер юго-западный, западный 5-11, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 10..16°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 6-12, порывы 14, на северном побережье до 18 м/с. Температура воздуха 15..21°С.

Понедельник, 20.06

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 3-9, в начале ночи на северном побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье до 14°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди распространятся с севера на юг. Ветер западный, северо-западный 3-9 м/с, к вечеру станет северным. Температура воздуха 15..20°С.

Вторник, 21.06

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 6..12, на побережье до 15°С.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный 3-9, на востоке Эстонии порывы до 14 м/с. Температура воздуха 16..22°С.