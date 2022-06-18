Синоптик о погоде на следующую неделю: европейская жара до Эстонии не дойдет, но и июньского снега не будет

По словам синоптика Эле Педассаар, сильной жары в Эстонии в ближайшее время не ожидается. Она отметила, что, в отличие от юга Европы, на севере преобладает низкое давление, которое удерживает в наших краях умеренное тепло.

Июньского снега в этом году точно не будет Синоптик Эле Педассаар

"Жары не будет. Хорошо, если у нас в какие-то дни температура поднимется выше 20 градусов, чаще все же будет держаться где-то в этом районе“.

Сегодня потоки горячего воздуха с юга Европы распространяются далеко на север, в Россию, не затронув Балтийского моря. "Даже в ближайшие недели сильной жары не будет. Но и в этом нет ничего плохого“, — успокоила синоптик любителей пляжного отдыха . "По крайней мере в этом году, в отличие от 2014, снега точно не будет“.

После довольно прохладных выходных придет теплая погода, которая продержится всю праздничную неделю. "На самом деле незадолго до Яанова дня станет теплее. Вопрос в том, насколько умеренными будут осадки по Эстонии в сам Яанов день. И речь идет о кратковременном дожде, а не о том дожде, который, как сегодня, накрыл всю страну“, — сказала Педассаар. “Такой кратковременный дождь тоже неплох, потому что снижает риск пожаров, и поэтому можно будет развести хороший костер“.

Погода начнет улучшаться вечером 23 июня. Синоптик Эле Педассаар

По ее словам, на данный момент прогноз погоды показывает, что дожди пройдут уже к вечеру 23 июня. "Чем ближе Иванова ночь, тем лучше, теплее будет погода“, — отметила синоптик. “На Яанов день ожидается довольно хорошая погода, температура воздуха поднимется чуть выше 20 градусов. Хорошая погода будет и на выходных после Ивановой ночи“.

Стоит отметить, что это долгосрочный прогноз погоды, а это значит, что всё еще может измениться.