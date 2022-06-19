Прогноз: чего ждать от погоды в канун Яанова дня?

Понедельник, 20.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. К утру дождевые облака достигнут севера Эстонии. Местами возможен туман. Ветер западных направлений 3-9, порывы 12, на северном побережье до 15 м/с, под утро ветер ослабеет. Температура воздуха 7..11, на наветренном побережье до 14°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер преимущественно западный, северо-западный 3-9 м/с, вечером станет северных направлений и ослабеет. Температура воздуха 15..21°С.

Вторник, 21.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северный: северо-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 6..11, на побережье до 13°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер северный, северо-восточный 3-9, порывы до 13 м/с, вечером на ослабеет. Температура воздуха 16..22°С.

Среда, 22.06:

Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно северных направлений, на побережье переменный 2-8 м/с. Температура воздуха 7..13°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 17..23°С.

Четверг, 23.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер станет южным, юго-западным 2-8 м/с. Температура воздуха 9..14°С.

Днем: Переменная облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь. Юго-западный ветер усилится 5-11, на побережьте порывы 15 м/с. Температура воздуха 18..23, на юго-востоке до 25°С.