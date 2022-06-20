Синоптик: конец недели может принести волну 30-градусной жары

По словам Кийтсака, в середине недели высокое давление над Балтикой усилится, и это откроет ворота гораздо более теплой воздушной массе с юга, которая начнет распространяться на север.

„К концу следующей недели нынешние расчеты показывают возможность даже 30-градусной жары“, — описывает Кийтсак прогноз погоды для жителей Эстонии в конце праздничной недели.

В понедельник в Эстонии по-прежнему властвует область низкого давления, сообщает государственная служба погоды. В ночь на понедельник в некоторых местах как на севере, так и на юге Эстонии еще шел дождь, днем ​​дождевые массы последуют с севера на юг через всю Эстонию. Температура воздуха ночью 7-11 градусов, днем ​​15-21 градус.

Во вторник область низкого давления с дождями, перемещающаяся из Беларуси в Россию, может достичь юго-востока Эстонии. Ночью пройдут дожди, днем ​​будет сухо. Температура воздуха ночью 6-10 градусов, днем ​​17-22 градуса.

И ночь, и день в среду обещают быть более сухими. Ветер слабый с переменными направлениями. Температура воздуха ночью 6-10 градусов, днем ​​17-22 градуса.

В четверг будут бороться область низкого давления, движущаяся из Скандинавии в Финляндию, и высокого давления, расширяющаяся с юго-запада. Это означает, что на севере Эстонии возможны ливни, а наступающий с юга гребень высокого давления должен обеспечить сухую и теплую Яанову ночь на большей части территории Эстонии. Температура воздуха 10-15 градусов ночью и 18-25 градусов днем.

В пятницу госметеослужба обещает от 11-16 градусов ночью до 20-25 градусов днем.