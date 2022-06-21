ПРОГНОЗ | Стало известно, какой будет погода на предстоящие праздники!

Среда, 22.06:

Ночью: В основном ясно. Местами образуется туман. Ветер неустойчивых направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 6..11, на побережье до 13°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый 2-7 м/с. Температура воздуха 17..23°С.

Четверг, 23.06:

Ночью: Небольшая облачность, без осадков. Ветер южной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье до 14°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер в основном западной четверти , на побережье бриз 2-8 м/с. Температура воздуха 20..25, на наветренном побережье до 17°С.

Пятница, 24.06:

Ночью: Ясная и сухая погода. Ветер западной четверти 1-5, на побережье до 8 м/с. Температура воздуха 9..14°С.

Днем: В основном ясная погода. Ветер преимущественно западной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха 22..27, на побережье местами до 18°С.

Суббота, 25.06:

Ночью: Ясная и сухая погода. Ветер южной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха 11..17°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер во внутренних районах слабый и переменного направления, на островах и западном побережье южной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха 25..30, на побережье местами до 20°С.

Также напоминаем, что на портале погоды Delfi открылся специальный раздел Погода на пляжах, где в течение всего лета в режиме реального времени можно наблюдать за температурой воды и воздуха на крупнейших пляжах страны. Смотрите ЗДЕСЬ.