26.06.2022, 18:52
Самая холодная морская вода была сегодня на пляжах Таллинна. А самая теплая?
ФОТО: | Ekspress Meedia
Самой теплой сегодня морская вода была на Сааремаа, где температура воды на пляже в Курессааре поднялась до 27 градусов.
По данным синоптиков до 26 градусов вода прогрелась в канале Анне в Тарту, в озере Харку, на Липовой ямке в Нарве, на пляже в Тырва и в озере Пюхаярв.
Холоднее всего вода в воскресенье была на таллиннских пляжах Пирита и Какумяэ – всего 18 градусов.
Следите за температурой воды и воздуха на пляжах Эстонии здесь.