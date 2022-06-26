Какие-то субтропики: жара в Эстонии отступать не собирается

Понедельник, 27.06

Ночью: Малооблачная, сухая погода. Местами образуется туман. Ветер слабый и неустойчивый. Температура воздуха 15..20°С.

Днем: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер слабый и неустойчивый. Температура воздуха 28..32, на побережье местами 22°С.

Вторник, 28.06

Ночью: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха 16..21°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно южных направлений 1-7 м/с, при грозе возможны сильные порывы. Температура воздуха 28..32, на наветренном побережье и при дожде до 22°С.

Среда, 29.06

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер южный и юго-восточный 1-7 м/с. Температура воздуха 15..20°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Кратковременные дожди, местами гроза. Ветер восточных направлений, на западе Эстонии станет западных направлений 2-8 м/с, при грозе сильные порывы. Температура воздуха 26..31, на наветренном побережье и при дожде до 22°С.

Четверг, 30.06

Ночью: Небольшая и переменная облачность. В начале ночи пройдёт кратковременный дождь, возможно гроза.Ветер восточных направлений 3-9, на северном побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха 14..20°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдёт дождь. Ветер восточных направлений 3-9, на северном побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха 25..31, на наветренном побережье до 22°С.