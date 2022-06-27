ФОТО | Для всей Эстонии вынесено предупреждение второго уровня: жаркая погода опасна!

Предупреждение второго уровня действует по всей Эстонии, что означает, что погода представляет опасность. Длящаяся на протяжении всех суток жара оказывает нагрузку на организм и не дает возможности отдохнуть. Особенное внимание нужно уделять маленьким детям и домашним животным, чтобы избежать их перегрева. Достаточное количество жидкости должно быть всегда под рукой.

В начале этой недели максимальная дневная температура во многих местах Эстонии поднимется до 30 градусов. Чуть прохладнее будет на побережье с бризом и в местах, где пройдут ливни. Во вторник и среду во многих местах могут образоваться грозовые облака, которые будут сопровождать сильные дожди, порывы ветра и даже град.