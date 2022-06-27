ФОТО | Для всей Эстонии вынесено предупреждение второго уровня: жаркая погода опасна!
Метеослужба предупреждает, что на этой неделе сохранится жаркая погода. При этом уровень опасности одинаковый по всей Эстонии.
Предупреждение второго уровня действует по всей Эстонии, что означает, что погода представляет опасность. Длящаяся на протяжении всех суток жара оказывает нагрузку на организм и не дает возможности отдохнуть. Особенное внимание нужно уделять маленьким детям и домашним животным, чтобы избежать их перегрева. Достаточное количество жидкости должно быть всегда под рукой.
В начале этой недели максимальная дневная температура во многих местах Эстонии поднимется до 30 градусов. Чуть прохладнее будет на побережье с бризом и в местах, где пройдут ливни. Во вторник и среду во многих местах могут образоваться грозовые облака, которые будут сопровождать сильные дожди, порывы ветра и даже град.