ФОТО | Купаться на пляже Пирита не рекомендуется(4)
Вода на пляже Пирита сейчас желтоватая и мутная. Есть подозрение на наличие сине-зеленых водорослей. Департамент здоровья взял пробы воды на анализ, сообщила управа столичного района Пирита.
Результаты анализа воды будут готовы во вторник во второй половине дня, в крайнем случае к вечеру. По словам ученых Морского института, в море уже видны признаки цветения, и при благоприятных погодных условиях вполне вероятно, что сине-зеленые водоросли вскоре достигнут пляжей Эстонии.
„Сотрудники пляжной охраны из фирмы G4S подняли на пляже Пирита фиолетовый флаг. Это означает, что вода загрязнена и в ближайшее время купаться в Пирита не рекомендуется. В обязательном порядке избегать купания должны дети, пожилые и люди с ослабленным здоровьем“, - сказал старейшина района Тынис Лийнат.
Как сообщает управа, температура воды на пляже Пирита сейчас 21 градус.