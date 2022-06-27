ФОТО | Купаться на пляже Пирита не рекомендуется

Результаты анализа воды будут готовы во вторник во второй половине дня, в крайнем случае к вечеру. По словам ученых Морского института, в море уже видны признаки цветения, и при благоприятных погодных условиях вполне вероятно, что сине-зеленые водоросли вскоре достигнут пляжей Эстонии.

„Сотрудники пляжной охраны из фирмы G4S подняли на пляже Пирита фиолетовый флаг. Это означает, что вода загрязнена и в ближайшее время купаться в Пирита не рекомендуется. В обязательном порядке избегать купания должны дети, пожилые и люди с ослабленным здоровьем“, - сказал старейшина района Тынис Лийнат.

Как сообщает управа, температура воды на пляже Пирита сейчас 21 градус.