Адская жара: таллиннская скорая помощь обратилась к жителям Эстонии

Главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас отметил, что начиная с 23 июня по причине перегрева или от солнечного удара в Таллиннскую скорую помощь обратились восемь человек. „Некоторые из них остались отдыхать на солнце под воздействием алкоголя, некоторым стало плохо после продолжительного пребывания на пляже, а кому-то - после долгой работы под солнцем. Преимущественно состояние таких пациентов стабильное, но в некоторых случаях требовались дополнительные исследования, - пояснил Адлас. – В такую жаркую погоду всем необходимо проявлять осторожность и быть внимательными, как к себе, так и в отношении других“.

Работая или двигаясь днем на улице, нужно хотя бы раз в час охладиться в тени или в помещении с прохладным воздухом. Одежда должна пропускать воздух и позволять поту испаряться. На улице необходимо носить легкий головной убор, чтобы избежать солнечного удара. Следует выпивать 2 – 2,5 литра воды в день.

Пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями нужно все походы за покупками или по делам совершать до полудня. Оставшуюся часть дня следует проводить в тени или в помещении. Родители не должны оставлять детей в машине – салон автомобиля нагревается очень быстро до критической температуры.

Если планируется собраться с компанией на улице, заранее нужно договориться, кто будет трезвым водителем, кто проследит, чтобы никто под воздействием алкоголя не остался бы спать на пляже или еще где-то на солнце.

Человеку, пострадавшему от перегрева, нужно оказать первую помощь: перенести его в прохладное помещение, магазин или автомобиль с кондиционером. Напоить прохладной водой и снять лишнюю одежду. Дать человеку отдохнуть.

При необходимости за советом можно обратиться по номеру семейных врачей 1220. Если человек теряет сознание, нужно вызвать скорую. Владельцы домашних животных также должны быть внимательными в жару – животных нельзя оставлять в автомобиле, нужно позаботиться, чтобы у них был доступ к воде в достаточном количестве.