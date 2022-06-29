Неужели теперь в Эстонии жара - ежегодное явление? Объясняют эксперты

Если в Южной Европе летом устанавливается, как правило, жаркая погода, то в Эстонии до сих пор экстремально высокие температуры были скорее редким явлением. Поясним, в нашей стране критерием жары является температура в 27 градусов или выше, которая держится в течение трех дней подряд. Особенно опасна жара в Эстонии, если три и более дней подряд воздух нагревается днем до 30 градусов или больше.