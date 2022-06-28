ОНЛАЙН-КАРТА | Эстонию накрывают грозы: следите за стихией в режиме реального времени!

Согласно прогнозам синоптиков, сегодня днем в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь и гроза. Возможен град. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, вечером на северном побережье юго-восточный, восточный ветер 4-10 м/с, во время грозы ветер сильный, порывистый. Температура воздуха 28..32, на наветренном побережье и при дожде до 22°С.

Среда, 29.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, во время грозы дождь сильный. Ветер восточных, на островах также южных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 16..21°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Во многих местах кратковременные дожди, гроза, во время грозы дождь сильный, возможен град. Ветер восточных направлений 3-9, на северном побережье порывами 12 м/с, на островах ветер слабый, неустойчивый, при грозе сильные порывы ветра. Температура воздуха 26..31, на наветренном побережье и при дожде до 23°С.

Четверг, 30.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. В начале ночи местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер восточных направлений 2-8, на северном побережье порывы 11 м/с. Температура воздуха 13..19, на островах и побережье до 21°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер восточных направлений 3-9, на северном побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха 26..31, на наветренном побережье до 23°С.

Пятница, 01.07:

Ночью: В основном малооблачно и без осадков. Ветер восточных направлений, к утру станет повсеместно южных направлений 2-8. Температура воздуха 13..19, на островах и побережье до 22°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений, на северном побережье также восточный и северо-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 28..32, на наветренном побережье до 23°С.

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