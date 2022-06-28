Синоптик Агентства окружающей среды рассказал, когда спадет жара

Синоптики прогнозируют жару до конца этой недели. По словам глава отдела прогноза погоды Агентства окружающей среды Юри Йоонаса, выше 32 градусов, как это было в последние дни, температура уже не поднимется.

По его словам, на следующей неделе температура с каждым днем будет понижаться на несколько градусов.

„К середине следующей недели температура достигнет отметки в +23 градуса“, - сказал Йоонас.

Если раньше самыми жаркими месяцами года были июль и август, то в этом году, по оценке Агентства окружающей среды, самым жарким может стать первый месяц лета.

Температурный рекорд в Эстонии был установлен в 1992 году в Выру, когда столбик термометра показал +35,6.