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28.06.2022, 21:01

Синоптик Агентства окружающей среды рассказал, когда спадет жара

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Pirita rand
Pirita rand
ФОТО: Priit Simson | Ekspress Meedia

Согласно прогнозам Агентства окружающей среды, на следующей неделе температура воздуха понизится и 30-градусной жары этим летом в Эстонии больше не будет, пишет rus.err.

Синоптики прогнозируют жару до конца этой недели. По словам глава отдела прогноза погоды Агентства окружающей среды Юри Йоонаса, выше 32 градусов, как это было в последние дни, температура уже не поднимется.

По его словам, на следующей неделе температура с каждым днем будет понижаться на несколько градусов.

„К середине следующей недели температура достигнет отметки в +23 градуса“, - сказал Йоонас.

Если раньше самыми жаркими месяцами года были июль и август, то в этом году, по оценке Агентства окружающей среды, самым жарким может стать первый месяц лета.

Температурный рекорд в Эстонии был установлен в 1992 году в Выру, когда столбик термометра показал +35,6.

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