НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Самое пекло еще впереди: когда синоптики ожидают температурный пик?(3)
Завтра над Финляндией будет усиливаться область высокого давления, в ближайшие дни этот антициклон постепенно будет распространяться и на страны Балтии, обеспечивая в Эстонии преимущественно сухую погоду. Температурный пик придется на субботу.
Возможно, что периодически из Центральной Европы к нашим островам и в западную часть Эстонии будут прорываться теплые и влажные воздушные массы, но вероятность этого ниже 50%. Скорее всего у нас в ближашие несколько дней будут тропические ночи с температурой около 20°, и дневная палящая жара, когда столбик термометра будет подниматься выше 30°. Зной начнет отступать в воскресенье.
Четверг, 30.06
Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, в начале ночи возможна гроза. Местами возможен туман. Ветер преимущественно восточных направлений 1-6, на северном побережье до 9 м/с, во время грозы возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха 15..20, на северо-востоке Эстонии местами 13°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер преимущественно восточных направлений 3-8 м/с, на побережье порывами 11 м/с. Температура воздуха 26..31, на побережье местами 22°С.
Пятница, 01.07
Ночью: На востоке Эстонии ясно, на западе - небольшая и переменная облачность, на островах местами возможен кратковременный дождь. Ветер восточный, юго-восточный 1-6, на побережье островов до 9 м/с. Температура воздуха 15..19, на островах и побережье до 22°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность. На островах возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный, восточный 3-8, порывами 11 м/с. Температура воздуха 28..32, на побережье местами до 25°С.
Суббота, 02.07
Ночью: На материке малооблачная погода, без осадков. На островах более облачно, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южных направлений 1-6, на побережье до 9 м/с. Температура воздуха 16..21, на побережье Западной Эстонии до 23°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность. На западе Эстонии кратковременный дождь и гроза. Ветер южных направлений 3-9, во второй половине дня порывами 12 м/с. Температура воздуха 28..33, на побережье и во время дождя местами до 25°С.
Воскресенье, 03.07
Ночью: Небольшая и переменная облачность. Дождевые облака медленно движутся с запада Эстонии на восток. Местами гроза. Ветер южных, после полуночи западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 16..21°С.
Днем: На островах более ясно, на материке небольшая и переменная облачность. В Центральной и Восточной Эстонии кратковременный дождь и гроза. Вечером осадки уйдут на восток, и повсеместно прояснится. Ветер западных направлений 3-9, порывами 12, во второй половине дня на северном побережье до 15 м/с. Температура воздуха 22..27°С.
В начале новой недели, в понедельник, над Балтийскими странами вновь усилится сухая область высокого давления, но с более скромными температурными показателями. Хотя термометр всё-таки будет показывать выше +25°.
Затем с Норвежского моря на Северную Европу начнет распространяться циклон, южная периферия которого принесет дождевые облака. В перерывах между дождями будет время насладиться и солнцем, но жара больше нас не побеспокоит.