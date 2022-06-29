НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Самое пекло еще впереди: когда синоптики ожидают температурный пик?

Возможно, что периодически из Центральной Европы к нашим островам и в западную часть Эстонии будут прорываться теплые и влажные воздушные массы, но вероятность этого ниже 50%. Скорее всего у нас в ближашие несколько дней будут тропические ночи с температурой около 20°, и дневная палящая жара, когда столбик термометра будет подниматься выше 30°. Зной начнет отступать в воскресенье.

Четверг, 30.06

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, в начале ночи возможна гроза. Местами возможен туман. Ветер преимущественно восточных направлений 1-6, на северном побережье до 9 м/с, во время грозы возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха 15..20, на северо-востоке Эстонии местами 13°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер преимущественно восточных направлений 3-8 м/с, на побережье порывами 11 м/с. Температура воздуха 26..31, на побережье местами 22°С.

Пятница, 01.07

Ночью: На востоке Эстонии ясно, на западе - небольшая и переменная облачность, на островах местами возможен кратковременный дождь. Ветер восточный, юго-восточный 1-6, на побережье островов до 9 м/с. Температура воздуха 15..19, на островах и побережье до 22°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. На островах возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный, восточный 3-8, порывами 11 м/с. Температура воздуха 28..32, на побережье местами до 25°С.

Суббота, 02.07

Ночью: На материке малооблачная погода, без осадков. На островах более облачно, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южных направлений 1-6, на побережье до 9 м/с. Температура воздуха 16..21, на побережье Западной Эстонии до 23°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. На западе Эстонии кратковременный дождь и гроза. Ветер южных направлений 3-9, во второй половине дня порывами 12 м/с. Температура воздуха 28..33, на побережье и во время дождя местами до 25°С.

Воскресенье, 03.07