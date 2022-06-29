ФОТО И ВИДЕО | Побитые теплицы и уничтоженные саженцы. По Эстонии прошла волна града

Автор публикации Ася рассказала RusDelfi, что фотографии последствий града сделаны недалеко от города Палдиски. „Пострадали помидоры и все, что было на улице. В клумбах остались только стволы и корни. Все остальное - как сплошной винегрет“, - с грустью рассказывает она.

Другая участница группы Наталья сообщила, что ливень с градом прошли и в Мууга. В подтверждение своих слов она выложила видео. И рассказала, что град поломал на участке помидоры и побил цветы.

Удивительно, что стихия застала врасплох не всех жителей Эстонии. Многие участники группы были сильно удивлены свидетельствами такой непогоды. Садовые участки многих людей уже продолжительное время не видели ни капли осадков.