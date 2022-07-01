Сильная жара спадет через несколько дней. Пока же ожидается до 33°C

Маленькие дети и люди с ослабленным здоровьем должны соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить перегрева.

В пятницу погода будет преимущественно безоблачной. Небольшие осадки возможны на островах. Восточный ветер на материке несильный, на островах днем немного усилится. Температура воздуха днем 28..32°C, на побережье до 25°C.

В субботу будет превалировать область высокого давления. Погода на материке жаркая, без осадков. Из-за области низкого давления, приближающейся с моря, на Сааремаа и Хийумаа возможны ливни и грозы. К вечеру вероятность дождей и гроз распространится на материк. Ветер южный, порывами до 12 м/с. Температура воздуха ночью 16..21°C, днем 28-33 °C, на морском побережье до 25 °C.

В воскресенье край области низкого давления вместе с ливневыми дождями распространится от Западной Эстонии в сторону Чудского озера. Возможны грозы. Поскольку в более высоких слоях атмосферы останется доминировать область высокого давления, масштабных дождей, по имеющимся на настоящий момент данным, не ожидается. Ветер повернет на юго-запад и запад, в течение дня усилится, особенно на северном побережье. Палящая жара спадет. Температура воздуха ночью составит 16..21°C, днем 22..28°C.