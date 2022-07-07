ФОТО | В Западной Эстонии бушевал водяной смерч

По данным агентства, дождевые облака принесут во многие уголки Эстонии осадки и грозы. Именно под такими облаками и образуется водяной смерч.

В Эстонии чаще всего водяные смерчи наблюдаются в период с июля по конец сентября, когда морская вода достаточно прогрелась и над морем установились благоприятные условия для возникновения данного природного явления.