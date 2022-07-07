07.07.2022, 13:16
ФОТО | В Западной Эстонии бушевал водяной смерч
ФОТО: | Ekspress Meedia
Агентство окружающей среды сообщило, что в последние дни в теплых заливах Западной Эстонии были замечены водяные смерчи. Их появление не исключено и в ближайшие дни.
По данным агентства, дождевые облака принесут во многие уголки Эстонии осадки и грозы. Именно под такими облаками и образуется водяной смерч.
В Эстонии чаще всего водяные смерчи наблюдаются в период с июля по конец сентября, когда морская вода достаточно прогрелась и над морем установились благоприятные условия для возникновения данного природного явления.