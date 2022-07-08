ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Дожди продолжаются, но теплое лето еще вернется!

В пятницу ночью с моря распространится область низкого давления, наибольшая вероятность дождей в Западной и Северной Эстонии. Днем область низкого давления сместится вместе с дождями с запада Эстонии на восток, во второй половине дня возможна гроза. Ветер западных направлений умеренный, порывами до 13 м/с. Температура воздуха ночью 8..13, на открытом для ветра побережье до 17 градусов, днем 17-22, в Юго-Восточной Эстонии до 24 градусов.

В ночь на субботу вслед за отступающей областью низкого давления в восточной части страны еще пройдут дожди, в западной части вероятность дождя ниже. Днем область низкого давления сместится на Чудское озеро, одновременно с моря приблизится новый дождевой фронт. В воздушном пространстве между ними создадутся благоприятные условия для образования кучево-дождевых облаков, во многих местах пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер переменчивых направлений. Температура воздуха будет летней, такой же, как в предшествующие сутки.

В воскресенье над Эстонией установится область слабого низкого атмосферного давления. Влажность воздуха будет высокой, по всей территории распространятся кучево-дождевые облака, пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы. Ветер слабый. Температура воздуха ночью 10-14 градусов, днем 18-23 градуса.

В понедельник ночью под влиянием растущего давления воздуха небо прояснится, и дожди прекратятся. Однако с юга приблизится область низкого давления, и к утру облачная масса преодолеет восточную границу и распространится на запад. В первой половине дня дожди пройдут на востоке страны, во второй половине дня дожди ожидаются в Центральной Эстонии, вечером возможны на западе материковой части страны. Ветер северных направлений, днем окрепнет до 10, на побережье порывами до 14 м/с. В ясную ночь температура воздуха упадет на один-два градуса ниже 10, днем воздух прогреется до 18-22 градусов, в Западной Эстонии до 24 градусов.