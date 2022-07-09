ФОТО | Еще один водяной смерч! В Эстонии уже несколько дней появляются торнадо на поверхности воды

По словам синоптика Кайро Кийтсака, первый водяной смерч этого сезона был замечен во вторник недалеко от порта Хелтермаа у Хийумаа.

Как утверждается, на этой неделе благоприятные условия для возникновения водяных смерчей как в море, так и в теплых прибрежных водах заливов.

В Эстонии чаще всего водяные смерчи наблюдаются в период с июля по конец сентября, когда морская вода достаточно прогрелась и над морем установились благоприятные условия для возникновения данного природного явления.