09.07.2022, 21:06
ФОТО | Еще один водяной смерч! В Эстонии уже несколько дней появляются торнадо на поверхности воды
ФОТО: | Ekspress Meedia
На этой неделе у берегов Эстонии было замечено несколько водяных смерчей или появляющихся на поверхности воды торнадо.
По словам синоптика Кайро Кийтсака, первый водяной смерч этого сезона был замечен во вторник недалеко от порта Хелтермаа у Хийумаа.
Как утверждается, на этой неделе благоприятные условия для возникновения водяных смерчей как в море, так и в теплых прибрежных водах заливов.
В Эстонии чаще всего водяные смерчи наблюдаются в период с июля по конец сентября, когда морская вода достаточно прогрелась и над морем установились благоприятные условия для возникновения данного природного явления.