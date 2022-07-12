ВИДЕО | На Тартумаа обрушился небывалый шторм. Грозовая туча, движущаяся с востока на запад, принесет с собой гром, сильный ветер и град

Из видео, присланного читателем Delfi, видно, что в районе Рааница Тартуского уезда бушевал смерч. На горячей линии Национальной метеорологической службы отметили, что текущие условия способствуют возникновению атмосферных вихрей.

„Это не что иное, как грозовое облако, соприкоснувшееся с мокрой землей“, — пояснили на горячей линии метеорологической службы. „На данный момент вероятность того, что в Эстонии возникнут атмосферные вихри (к которым, например, относятся смерч, торнадо, ураган - прим.ред), высока, особенно в этой горячей воздушной массе, которая охватила материковую Эстонию“.

Помимо ураганов, метеослужба также предупредила о сильном граде и интенсивных ливнях.

Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, в юго-восточной части Эстонии он повернет на восток и с наступлением вечера ослабеет. Ночью над Западной Эстонией ожидается гроза с сильным дождем и порывами ветра. Температура воздуха достигнет 21-26 градусов.

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