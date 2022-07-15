Удастся ли на выходных попасть на пляж? Узнайте в прогнозе погоды

Суббота, 16.07:



Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 4-10, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье до 15°С.



Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременные дожди, возможна гроза, к вечеру осадков станет меньше. Ветер юго-западный, западный, на островах и северо-западный 5-12, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 15..19°С.

Воскресенье, 17.07:



Ночью: В начале ночи небольшая и переменная облачность, без осадков. На островах и в северо-западной части более облачно, местами кратковременный дождь. После полуночи дождевые облака распространятся на западную и северную часть Эстонии. Ветер юго-западный, западный 4-9, на северном побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 6..11, на побережье до 15°С.



Днем: Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, вечером их вероятность уменьшится, начина с северо-запада. Ветер юго-западный, западный, на островах северо-западный 5-10, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 15..18°С.

Понедельник, 18.07:



Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь с наибольшей вероятностью на севере Эстонии. Ветер западных направлений 3-8, в начале ночи на северном побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье до 15°С.



Днем: Переменная облачность.Местами кратковременные дожди, вечером их вероятность уменьшится. Ветер западных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 16..20°С.

Вторник, 19.07:



Ночью: В начале ночи в основном ясно. После полуночи, начиная с островов и северо-запада Эстонии, облачность увеличится и дождевые облака распространятся на материковую часть. Ветер юго-западный, южный 3-8 м/с. Температура воздуха 6..11, на побережье до 16°С.



Днем: Переменная облачность. Кратковременные дожди с грозами, после полудня их вероятность уменьшится. Ветер перейдет к западному, северо-западному и усилится 5-10, на островах и побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 17..21°С.