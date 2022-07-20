ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Доберется ли до нас европейская жара?

Причина в том, что уже в пятницу в южной части Скандинавии образуется область несколько пониженного давления, которое в субботу устремится через южную Финляндию в сторону Белого моря, а в воскресенье коснется и Эстонии. Так что в воскресенье ожидаются дожди, временами грозы и умеренный западный ветер. Дневная температура составит 18-23 градуса.

Погода ровно год назад 21 июля 2021 года температура воздуха колебалась от 23,3 (Йыгева) до 8,9 градусов (Ляэне-Нигула). Максимальная скорость ветра составила 17,1 м/с. В Вильянди выпало 2,5 мм осадков.

На новой неделе активный циклон двинется из Шотландии через Скандинавию в сторону Лапландии. Однако в понедельник с юга до нас дойдет полоса высокого давления, из-за чего погода на Маарьямаа во вторник будет в основном без осадков и теплой.

В среду, однако, дожди дойдут и сюда, так как ранее упомянутая ложбина пониженного давления вместе с зоной ливневых облаков и гроз сместится по Эстонии с запада на восток, нас не минут ни сильные дожди, ни порывы ветра. Ночи теплые, минимальная температура ночью 12-17°, днем столбик термометра ​​поднимется до 19-25°, во вторник еще на несколько градусов выше. Ветер довольно сильный, юго-западный.

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