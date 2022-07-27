ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Сухая погода продержится недолго, а как быть с летним теплом?

В то же время граница области низкого давления, простирающаяся сюда из России, сохранит наше небо облачным и будет способствовать появлению ливневых туч. День ото дня его влияние будет уменьшаться.

Ночи прогнозируются без осадков, дожди возможны только в субботу, а в воскресенье уже должно быть сухо. Воздушная масса над нами сменится на более прохладную, поэтому в ночь на воскресенье температура воздуха в стране местами может опуститься до 7 градусов, однако днем будет тепло.

Если сейчас максимальная дневная температура ограничивается 17-20 градусами, то в воскресенье нас ждет 20-22 градуса, на побережье местами чуть прохладнее.

ПОГОДА ГОД НАЗАД 28 июля 2021 года температура воздуха колебалась от 26,9 (Йыгева) до 17,3 градусов (Вильянди). Максимальная скорость ветра составила 12,7 м/с. На Кихну выпало 23,5 мм осадков.

Сухая погода продлится недолго, так как уже в ночь на понедельник низкое давление, приносящее тепло из Центральной Европы, достигнет Юго-Восточной Эстонии и вызовет сильный дождь и грозу в Восточной Эстонии, в Западной Эстонии погода останется летней.

Во вторник низкое давление двинется на север над Чудским озером. В Восточной Эстонии в основном дожди, в среду дожди пройдут по всей Эстонии. Температура воздуха вновь повысится до 12-15 градусов ночью и 20-24 градусов днем.