ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Сухая погода продержится недолго, а как быть с летним теплом?
В четверг зона ливневых облаков будет перемещаться по Эстонии с северо-запада в направлении к востоку и юго-востоку. Затем над Скандинавией усилится область высокого давления, которая распространится и над странами Балтии.
В то же время граница области низкого давления, простирающаяся сюда из России, сохранит наше небо облачным и будет способствовать появлению ливневых туч. День ото дня его влияние будет уменьшаться.
Ночи прогнозируются без осадков, дожди возможны только в субботу, а в воскресенье уже должно быть сухо. Воздушная масса над нами сменится на более прохладную, поэтому в ночь на воскресенье температура воздуха в стране местами может опуститься до 7 градусов, однако днем будет тепло.
Если сейчас максимальная дневная температура ограничивается 17-20 градусами, то в воскресенье нас ждет 20-22 градуса, на побережье местами чуть прохладнее.
Сухая погода продлится недолго, так как уже в ночь на понедельник низкое давление, приносящее тепло из Центральной Европы, достигнет Юго-Восточной Эстонии и вызовет сильный дождь и грозу в Восточной Эстонии, в Западной Эстонии погода останется летней.
Во вторник низкое давление двинется на север над Чудским озером. В Восточной Эстонии в основном дожди, в среду дожди пройдут по всей Эстонии. Температура воздуха вновь повысится до 12-15 градусов ночью и 20-24 градусов днем.