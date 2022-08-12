Синоптики предупреждают: в ближайшие дни в Эстонию вернется настоящее пекло

Суббота, 13.08

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 10..15, на побережье до 19°С.

Днем: Небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 23..28, на побережье местами до 21°С.

Воскресенье, 14.08

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Местами образуется туман. Ветер переменный 1-6 м/с. Температура воздуха 10..16, на побережье до 19°С.

Днем: Небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно восточных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 24..29, на побережье местами до 21°С.

Понедельник, 15.08

Ночью: Ясная или малооблачная погода, без осадков. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 13..17, на побережье местами 20°С.

Днем: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 4-10 м/с. Температура воздуха 25..30, на побережье местами 22°С.

Вторник, 16.08

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 16..21°С.

Днем: Небольшая или переменная облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный, юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 26..31, на побережье местами до 23°С.