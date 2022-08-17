ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Жара в ближайшие дни усилится. Когда же посвежеет?(2)
Пришедшие в Эстонию тропические воздушные массы повысили во второй половине августа температурные показатели до рекордных отметок, пишет Maaleht.
Очень теплые воздушные массы и западная оконечность расположившегося над Россией антициклона обеспечат нам в ближайшие дни тропические ночи - это означает, что температура воздуха не будет опускаться ниже 20°. Синоптики прогнозируют, что жара спадет лишь в ночь на понедельник.
Четверг, 18.08
Ночью: На западе и севере Эстонии переменная облачность, местами пройдёт кратковременный дождь, ожидается гроза. Над остальными районами малооблачно и сухо. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 14..19, на побережье до 22°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность. В отдельных местах возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 28..32, на наветренном побережье до 25°С.
Пятница, 19.08
Ночью: Ясно и малооблачно, без осадков. Ветер восточный и юго-восточный 1-7 м/с. Температура воздуха 18..23°С.
Днем: В основном солнечно и сухо. Ветер юго-восточный, восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 28..33, на наветренном побережье до 25°С.
Суббота, 20.08
Ночью: Ясная или малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10, утром на островах порывами 13 м/с. Температура воздуха 17..23°С.
Днем: Ясно или малооблачно. После обеда, начиная с юга Эстонии, станет более облачно и местами возможен дождь с грозой. Ветер юго-восточный и восточный 5-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 26..30, на наветренном побережье до 24°С.
Воскресенье, 21.08
Ночью: Переменная облачность. На островах и западном побережье пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, утром развернётся на южную четверть. Температура воздуха 17..22°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь и гроза. Ветер южных направлений, на островах западных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 22..27, на островах и западном побережье местами 18..20°С.
В понедельник воздушные потоки поменяют направление на юго-западное, на территорию Эстонии придет более свежий и влажный воздух. В ночные часы температурный контраст между двумя воздушными массами будет довольно велик, что приведет к образованию грозовых облаков. Местами осадки будут интенсивными, может пройти град. Ветер слабый, переменный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью 13–18°, днем 18–24°.
Вторник и среда пройдут под знаком повышения атмосферного давления, на этом фоне ожидается более солнечная и сухая погода, лишь на Юго-Востоке страны отступающая на восток ложбина низкого давления определит там более облачную и дождливую погоду. Ветер слабый, переменных направлений. С юга вновь начнет поступать более теплый воздух, но ночи будут всё еще прохладными - температура понизится ближе к 10°, днем термометр будет показывать 20–25°.