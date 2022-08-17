ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Жара в ближайшие дни усилится. Когда же посвежеет?

Очень теплые воздушные массы и западная оконечность расположившегося над Россией антициклона обеспечат нам в ближайшие дни тропические ночи - это означает, что температура воздуха не будет опускаться ниже 20°. Синоптики прогнозируют, что жара спадет лишь в ночь на понедельник.

Четверг, 18.08

Ночью: На западе и севере Эстонии переменная облачность, местами пройдёт кратковременный дождь, ожидается гроза. Над остальными районами малооблачно и сухо. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 14..19, на побережье до 22°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. В отдельных местах возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 28..32, на наветренном побережье до 25°С.

Пятница, 19.08

Ночью: Ясно и малооблачно, без осадков. Ветер восточный и юго-восточный 1-7 м/с. Температура воздуха 18..23°С.

Днем: В основном солнечно и сухо. Ветер юго-восточный, восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 28..33, на наветренном побережье до 25°С.

Суббота, 20.08

Ночью: Ясная или малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10, утром на островах порывами 13 м/с. Температура воздуха 17..23°С.

Днем: Ясно или малооблачно. После обеда, начиная с юга Эстонии, станет более облачно и местами возможен дождь с грозой. Ветер юго-восточный и восточный 5-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 26..30, на наветренном побережье до 24°С.

Воскресенье, 21.08

Ночью: Переменная облачность. На островах и западном побережье пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, утром развернётся на южную четверть. Температура воздуха 17..22°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь и гроза. Ветер южных направлений, на островах западных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 22..27, на островах и западном побережье местами 18..20°С.