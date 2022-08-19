Почти 33 градуса! Сегодня в Эстонии отмечен новый температурный рекорд(2)
Метеослужба предупреждала, что сегодня температура воздуха может подняться до 30-33 градусов, и это произошло. В итоге мы имеем новый температурный рекорд!
Сегодня около трех часов дня синоптик Кайро Кийтсак сообщил, что был зафиксирован температурный рекорд августа - на станции Харку под Таллинном температура воздуха составляла 32,9 °C. Это самая высокая температура, которая когда-либо была зафиксирована во второй половине августа в Эстонии.
На данный момент самой высокой температурой этого лета все еще является 33,0 °C, которую измерили 28 июля в Вильянди.
Стоит ли ждать такой же идеальной пляжной погоды на выходных? Когда спадет жара? Смотрите прогноз от pogoda.ee.
Суббота, 20.08:
Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-9, утром на островах порывы до 14 м/с. Температура воздуха 16..20, на побережье местами до 23°С.
Днем: Солнечная погода, во второй половине дня на южной и западной периферии Эстонии добавятся облака и местами возможен грозовой дождь. Ветер юго-восточный 5-10, порывы до 14 м/с. Температура воздуха 25..30, на наветренном побережье до 23°С.
Воскресенье, 21.08:
Ночью: В начале ночи ясно, после полуночи добавятся облака. На островах кратковременные дожди, возможна гроза, в континентальной части тоже возможны отдельные дожди. Ветер юго-восточный 3-9, порывы 12 м/с. Температура воздуха 16..21°С.
Днем: Переменная облачность. На островах и западном побережье кратковременные дожди, к вечеру в континентальной части тоже местами кратковременный дождь. опасность грозы. Ветер юго-восточный, южный 3-9, порывы до 12 м/с. Температура воздуха 22..28°С.
Понедельник, 22.08:
Ночью: Облачность увеличится. Зона дождей распространится с запада на восток, опасность грозы. На островах к утру прояснит и вероятность осадков уменьшится. Ветер южных направлений 3-8, на востоке юго-восточный ветер порывы до 12 м/с. Температура воздуха 16..21°C.
Днем: На западе Эстонии небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь. На востоке облачно с прояснениями, кратковременные дожди и грозы. Ветер станет западных направлений 2-7 м/с, при грозе более сильные порывы ветра. Температура воздуха 19..24, на юго-востоке до 27°C.
Вторник, 23.08:
Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер переменный, слабый. Температура воздуха 12..17°C.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, опасность грозы. Ветер восточных направлений 2-7 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха 19..24, на юго-востоке до 28°C.