Почти 33 градуса! Сегодня в Эстонии отмечен новый температурный рекорд

Сегодня около трех часов дня синоптик Кайро Кийтсак сообщил, что был зафиксирован температурный рекорд августа - на станции Харку под Таллинном температура воздуха составляла 32,9 °C. Это самая высокая температура, которая когда-либо была зафиксирована во второй половине августа в Эстонии.

На данный момент самой высокой температурой этого лета все еще является 33,0 °C, которую измерили 28 июля в Вильянди.

Стоит ли ждать такой же идеальной пляжной погоды на выходных? Когда спадет жара? Смотрите прогноз от pogoda.ee.

Суббота, 20.08:

Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-9, утром на островах порывы до 14 м/с. Температура воздуха 16..20, на побережье местами до 23°С.

Днем: Солнечная погода, во второй половине дня на южной и западной периферии Эстонии добавятся облака и местами возможен грозовой дождь. Ветер юго-восточный 5-10, порывы до 14 м/с. Температура воздуха 25..30, на наветренном побережье до 23°С.

Воскресенье, 21.08:

Ночью: В начале ночи ясно, после полуночи добавятся облака. На островах кратковременные дожди, возможна гроза, в континентальной части тоже возможны отдельные дожди. Ветер юго-восточный 3-9, порывы 12 м/с. Температура воздуха 16..21°С.

Днем: Переменная облачность. На островах и западном побережье кратковременные дожди, к вечеру в континентальной части тоже местами кратковременный дождь. опасность грозы. Ветер юго-восточный, южный 3-9, порывы до 12 м/с. Температура воздуха 22..28°С.

Понедельник, 22.08:

Ночью: Облачность увеличится. Зона дождей распространится с запада на восток, опасность грозы. На островах к утру прояснит и вероятность осадков уменьшится. Ветер южных направлений 3-8, на востоке юго-восточный ветер порывы до 12 м/с. Температура воздуха 16..21°C.