Новая неделя начнется с дождей и короткого похолодания

Понедельник, 22.08



Ночью: Облачно с прояснениями. Зона дождей смещается с запада Эстонии на восток, возможна гроза. Местами осадки сильные. На островах облачность поредеет и вероятность осадков уменьшится. Ветер южных направлений 3-9, на побережье порывы 13 м/с, начиная с островов, ветер повернёт к западной четверти и к утру ослабеет. Температура воздуха 14..20°C.



Днем : На западе Эстонии небольшая и переменная облачность. В отдельных местах возможен кратковременный дождь. В центральных районах и на востоке Эстонии облачно с прояснениями. Пройдёт дождь, местами гроза. Ветер преимущественно западных направлений 2-8, при грозе более сильные порывы ветра. Температура воздуха 20..22, местами на побережье и под кучево-дождевой облачностью 19°C.

Вторник, 23.08



Ночью : Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 11..17°C.



Днем : Небольшая и переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточной четверти 2-8 м/с, при грозе сильные порывы ветра. Температура воздуха 23..28, на северо-западе Эстонии 19..22°С.

Среда, 24.08



Ночью: На западе Эстонии переменная облачность. Пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза. На востоке страны ясная или с небольшой облачностью сухая погода. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 14..20°C.



Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь, гроза. Местами осадки сильные. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, во время грозы сильные порывы ветра. Температура воздуха 25..30, на островах и в северо-западной части материка 19..24°C.

Четверг, 25.08



Ночью: Переменная облачность. До полуночи местами пройдёт кратковременный дождь, опасность грозы. Во многих местах образуется туман. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 14..20°С.



Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдёт дождь, опасность грозы. Ветер перемнных направлений 1-7 м/с, во время грозы сильные порывы ветра. Температура воздуха 23..29, на побережье местами 20°С.