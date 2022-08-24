ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Жаркое лето закончилось? Не совсем!

Российский антициклон, определявший погоду в Эстонии, отступает на восток, но над Скандинавией уже возникла новая область выского давления.

Четверг, 25.08

Ночью: На западе Эстонии небольшая и переменная облачность, без существенных осадков, местами может образоваться туман. На востоке более облачно и дождливо, местами возможна гроза. Ветер в континентальной части неустойчивый слабый, а на побережье ветер северной четверти 3-8, порывами до 11 м/с, во время грозы порывистый. Температура воздуха 14...19°C.

Днем: Переменная облачность. В некоторых местах пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, вероятность осадков больше на востоке и юго-востоке Эстонии. Преобладает ветер северной четверти 3-8, на побережье порывами до 11 м/с, во время грозы ветер порывистый. Температура воздуха 19...25°С.

Пятница, 26.08

Ночью: Облачно, местами пройдет морось, кое-где образуется туман. Ветер северо-восточный, восточный 1-7 м/с. Температура воздуха 10...15, на побережье до 19°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, до обеда во многих местах сохранится туман. Местами кратковременный дождь. Ветер восточной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 20...25°С.

Суббота, 27.08

Ночью: В основном ясно и сухо. Ветер восточный, юго-восточный 1-6 м/с. Температура воздуха 9...14, на побережье до 18°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, южный 2-6, на северном побережье восточный ветер до 9 м/с. Температура воздуха 24...28, на наветренном побережье до 21°С.

Воскресенье, 28.08

Ночью: Преимущественно ясно. Ветер южной четверти 1-5 м/с. Температура воздуха 16...21°С.

Днем: Солнечная погода. Ветер переменный слабый. Температура воздуха 26...30, на побережье местами 23°С.