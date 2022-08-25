Курткам приготовиться! На следующей неделе ожидается резкое похолодание, в День знаний будет идти дождь(4)
Теплых дней осталось всего ничего, на следующей неделе ожидается значительное похолодание, сообщает Forte со сслыкой на синоптика Кайро Кийтсака.
„После прихода более холодных воздушных масс дневные минимумы упадут значительно ниже 20°C, а ночные минимумы могут опуститься до +5°C или даже ниже. Так что стоит достать куртки“, - говорит синоптик.
В подтверждение своим словам он приводит следующие графики: графики слева показывают температуру воздушных масс на высоте 1-1,5 км над землей. Графики справа показывают прогнозируемое отклонение температуры воздушных масс в градусах Цельсия от среднего значения за 1979-2010 годы.
Согласно официальному еженедельному прогнозу эстонской Метеослужбы, 31 августа скорее всего будут преобладать более прохладные воздушные массы, температура воздуха в основном будет ниже 15°C ночью и повышаться примерно до 20°C днем. На границе западной области высокого давления и восточной области низкого давления погода будет дождливой, сильнее будет дуть северо-восточный ветер.
„В четверг (1 сентября) встретятся две зоны давления, что повлечет за собой частые дожди и ослабление северо-восточного ветра. Воздух будет прохладным, с ночными минимумами около 5°C в континентальной части страны и дневными минимумами около 15°C“, - извещает Метеослужба.
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