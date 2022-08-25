Курткам приготовиться! На следующей неделе ожидается резкое похолодание, в День знаний будет идти дождь

„После прихода более холодных воздушных масс дневные минимумы упадут значительно ниже 20°C, а ночные минимумы могут опуститься до +5°C или даже ниже. Так что стоит достать куртки“, - говорит синоптик.

В подтверждение своим словам он приводит следующие графики: графики слева показывают температуру воздушных масс на высоте 1-1,5 км над землей. Графики справа показывают прогнозируемое отклонение температуры воздушных масс в градусах Цельсия от среднего значения за 1979-2010 годы.

Согласно официальному еженедельному прогнозу эстонской Метеослужбы, 31 августа скорее всего будут преобладать более прохладные воздушные массы, температура воздуха в основном будет ниже 15°C ночью и повышаться примерно до 20°C днем. На границе западной области высокого давления и восточной области низкого давления погода будет дождливой, сильнее будет дуть северо-восточный ветер.

„В четверг (1 сентября) встретятся две зоны давления, что повлечет за собой частые дожди и ослабление северо-восточного ветра. Воздух будет прохладным, с ночными минимумами около 5°C в континентальной части страны и дневными минимумами около 15°C“, - извещает Метеослужба.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.