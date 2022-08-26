Прощальная гастроль лета? На выходных в Эстонию вернется настоящая жара

Суббота, 27.08

Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. В некоторых местах образуется туман. Ветер юго-восточный и восточный 1-7, на в начале ночи на побережье порывы до 10 м/с. Температура воздуха 9...15, на побережье до 18°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь, возможна гроза. Ветер восточный и южный, на северном побережье восточный и северо-восточный 2-7, во второй половине дня порывы до 10 м/с. Температура воздуха 25...30, на наветренном побережье 21°С.

Воскресенье, 28.08

Ночью: Ясная и сухая погода. Ветер южной четверти 1-5 м/с. Температура воздуха 12...17, на побережье до 21°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня в отдельных местами пройдёт дождь. Ветер преимущественно восточного направления 1-6 м/с. Температура воздуха 27...31, на побережье местами 23°С.

Понедельник, 29.08

Ночью: На западе Эстонии ясно, на востоке переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер восточной четверти 2-7, утром на северном побережье до 10, порывы 13 м/с. Температура воздуха 14 ..19, на побережье до 21°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдут ливневые дожди, ближе к вечеру станет более облачно и ливни усилятся, опасность грозы. Ветер северный и северо-восточный 2-7, на островах и северном побережье до 10, порывами 14 м/с. Температура воздуха 20...26, на юге Эстонии до 28°С.

Вторник, 30.08

Ночью: Облачно с прояснениями. Пройдет ливневый дождь, опасность грозы. Ветер северный и северо-восточный 3-8, на островах и северном побережье до 10, порывами 14 м/с. Температура 11..17°С.

Днем: На западе Эстонии переменная облачность. Местами пройдёт кратковременный дождь. На востоке страны облачно и осадки станут сильнее, возможно гроза. Ветер северный и северо-восточный 5-10, порывы 15 м/с. Температура воздуха 16..21°С.