ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Достаем теплую одежду, ожидаются ночные заморозки!

Четверг, 01.09

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный и северный 5-12, на побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха 4..9, на побережье до 12°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь. Ветер северо-западный и северный 5-12, на побережье порывами до 17 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 10..15°С.

Пятница, 02.09

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, больше вероятность осадков на востоке Эстонии, на островах и на побережье. Ветер северный и северо-западный 3-9, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха во внутренних районах 2..8, на поверхности почвы местами до 0°C, на побережье до 12°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах ливневые дожди. Вечером во внутренних районах прояснится. Ветер северный и северо-западный 3-9 м/с. Температура воздуха 10..14°С.

Суббота, 03.09

Ночью: Во внутренних районах ясно. В прибрежных районах более облачно и местами пройдёт кратковременный дождь. Ветер северной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха во внутренних районах 1..6, на поверхности почвы 0..-2, на побережье до 12°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер северо-западный 2-8 м/с. Температура воздуха 12..15°С.

Воскресенье, 04.09

Ночью: Преимущественно ясно, в прибрежных районах более облачно и кое-где пройдёт кратковременный дождь. Ветер северной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 1..6, на поверхности почвы 0..-2, на побережье до 12°С.

Днем: Облачность уплотнится. Ливневые дожди распространятся с севера Эстонии в южном направлении. К вечеру во многих местах прояснится. Ветер северный и северо-западный 3-9 м/с. Температура воздуха 11..15°С.

В понедельник оконечность области высокого давления расширит свое влияние на Эстонию, но в целом погода останется облачной, вероятность дождя нельзя исключать ни в одном уголке Эстонии.