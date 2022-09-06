Рано привыкать к осенней серости: следующая неделя обещает бабье лето

Например, сегодня погода дождливая и температура воздуха 10-15 градусов. Ночью температура упадет на пару градусов.

Синоптик Кайро Кийтсак напомнил, что изменение температуры было очень резким. „Учитывая, что в конце августа мы наслаждались 30-градусным теплом, сейчас погода намного прохладнее, чем обычно бывает в сентябре.

Кстати, три года назад, 24 сентября 2019 года в Йыхви был зафиксирован снегопад.

„Еще рано думать о снеге и мокром снеге. Однако опасность заморозков точно сохранится еще на неделю“, — сказал Кийтсак о начале этой осени. По прогнозу метеослужбы, в ночь на среду и четверг температура может опуститься до нуля градусов. Днем в ближайшие дни будет 10-17 градусов тепла.

„Согласно текущим прогнозам, на следующей неделе ожидается изменение общей циркуляции воздуха, в результате чего показания термометров снова начнут расти градус за градусом“, - сказал Кийтсак. „Вторая декада месяца принесет не менее 15-20 градусов тепла“, - отметил он.