ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ | Ожидать ли бабьего лета?(1)
В предстоящие дни область высокого давления, установившаяся над странами Скандинавии и Финляндией, сместится на Балтийское море и Юго-Восток Эстонии.
В ближайшие дни значительных осадков не ожидается, днем возможна облачность, и хотя иногда облака будут довольно плотными, установится солнечная погода. Постепенно холодная воздушная масса отступит в сторону России, однако воздух, поступающий с областью высокого давления, будет прохладным.
В безоблачные ночи температура воздуха в материковой части страны будет составлять 0...+6 градусов, на поверхности почвы возможны заморозки. Дневные показатели температур будут последовательно повышаться: если в пятницу воздух прогреется до 13–16 градусов, то в воскресенье уже до 15–18 градусов. Ветер восточных направлений не будет отличаться большой силой, в ночные часы местами видимость будет ухудшаться из-за тумана. В пятницу туман рассеется только после полудня.
В начале новой неделе погоду будет определять область высокого давления, однако во все дни погода будет облачной, в середине недели во многих местах возможны дожди. Южный край области низкого давления, которая начнет смещаться с Норвежского моря через мыс Нордкап, принесет в Эстонию плотные облака и дожди. Ветер умеренной силы изменит направление на северо-западное и заметно окрепнет. Если в понедельник ночью еще возможны заморозки, то в последующие ночи потеплеет. Днем температура воздуха составит 15–18 градусов, в середине неделе из-за плотных облаков опустится местами до 13 градусов.
Смотрите прогноз от pogoda.ee!
Четверг, 08.09:
Ночью: Переменная облачность. Местах пройдет кратковременный дождь. Вероятность осадков больше на севере Эстонии. Кое-где может образоваться туман. Ветер северо-восточный, восточный 1-5, на побережье до 8 м/с. Температура воздуха 0...+6, на поверхности почвы до -3°С, на побережье до 12°С.
Днем: Облачно с прояснениями. В некоторых местах возможен небольшой дождь. Вечером облачность поредеет, и вероятность осадков уменьшится. Ветер восточной четверти 2-5, на побережье до 8 м/с. Температура воздуха 10...15°С.
Пятница, 09.09:
Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Во многих местах образуется туман. Ветер восточных направлений 2-7, в районе Рижского залива порывами 13 м/с. Температура воздуха -1...+5, на побережье до 12°С.
Днем: Облачно с прояснениями, без осадков. В первой половине дня местами сохранится туман. Вечером небо прояснится. Ветер юго-восточный, на северном побережье восточных направлений 3-9, на островах порывами 13 м/с. Температура воздуха 11...16°С.
Суббота, 10.09:
Ночью: Преимущественно ясно, лишь на побережье местами более облачно, но без осадков. Ветер юго-восточный 3-8, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха -1...+5, на побережье до 12°С.
Днем: Малооблачно и без осадков. Ветер восточных напрвлений 3-8 м/с. Температура воздуха 12...17°С.
Воскресенье, 11.09:
Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха -1...+6, на побережье до 12°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха 13..17°С.