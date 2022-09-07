ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ | Ожидать ли бабьего лета?

В ближайшие дни значительных осадков не ожидается, днем возможна облачность, и хотя иногда облака будут довольно плотными, установится солнечная погода. Постепенно холодная воздушная масса отступит в сторону России, однако воздух, поступающий с областью высокого давления, будет прохладным.

В безоблачные ночи температура воздуха в материковой части страны будет составлять 0...+6 градусов, на поверхности почвы возможны заморозки. Дневные показатели температур будут последовательно повышаться: если в пятницу воздух прогреется до 13–16 градусов, то в воскресенье уже до 15–18 градусов. Ветер восточных направлений не будет отличаться большой силой, в ночные часы местами видимость будет ухудшаться из-за тумана. В пятницу туман рассеется только после полудня.

Какой была погода год назад? 8 сентября 2021 года температура воздуха колебалась от 18,5 (Кунда) до 12,3 (Нарва) градусов. Максимальная скорость ветра в Кихну составила 16,1 м/с. В Тюри выпало 1,1 мм осадков.

В начале новой неделе погоду будет определять область высокого давления, однако во все дни погода будет облачной, в середине недели во многих местах возможны дожди. Южный край области низкого давления, которая начнет смещаться с Норвежского моря через мыс Нордкап, принесет в Эстонию плотные облака и дожди. Ветер умеренной силы изменит направление на северо-западное и заметно окрепнет. Если в понедельник ночью еще возможны заморозки, то в последующие ночи потеплеет. Днем температура воздуха составит 15–18 градусов, в середине неделе из-за плотных облаков опустится местами до 13 градусов.

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Четверг, 08.09:

Ночью: Переменная облачность. Местах пройдет кратковременный дождь. Вероятность осадков больше на севере Эстонии. Кое-где может образоваться туман. Ветер северо-восточный, восточный 1-5, на побережье до 8 м/с. Температура воздуха 0...+6, на поверхности почвы до -3°С, на побережье до 12°С.

Днем: Облачно с прояснениями. В некоторых местах возможен небольшой дождь. Вечером облачность поредеет, и вероятность осадков уменьшится. Ветер восточной четверти 2-5, на побережье до 8 м/с. Температура воздуха 10...15°С.